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· Israeli Activist Maoz Inon Lost His Parents on Oct. 7, Decries Israel’s Ethnic Cleansing of Gaza
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Three Years into Genocide, “The IDF Is Still Hunting Gazans”: Palestinian Journalist Akram al-Satarri
“Origins of a Genocide”: Al Jazeera’s Marwan Bishara on “Twelve Days That Shook the Middle East”
Israeli Activist Maoz Inon Lost His Parents on Oct. 7, Decries Israel’s Ethnic Cleansing of Gaza
Headlines for October 7, 2026
“I Enjoy Finding Him Because He Scores” | Peyton Krebs on Tage Thompson | Buffalo Sabres
Three Years into Genocide, “The IDF Is Still Hunting Gazans”: Palestinian Journalist Akram al-Satarri
“Origins of a Genocide”: Al Jazeera’s Marwan Bishara on “Twelve Days That Shook the Middle East”
Israeli Activist Maoz Inon Lost His Parents on Oct. 7, Decries Israel’s Ethnic Cleansing of Gaza
Headlines for October 7, 2026
“I Enjoy Finding Him Because He Scores” | Peyton Krebs on Tage Thompson | Buffalo Sabres