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· Headlines for October 9, 2026
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LATEST
Nazi Symbols Have No Place at Our Gun Shows
Hegseth says Pentagon plans to livestream Fort Hood shooter’s execution. Is that legal?
Did Elon Musk say he has a ‘plan’ to prevent Democrats from winning midterms? Don’t be fooled
‘Head scratcher’: Trump’s big fix for fuel crisis unravels as experts point to basic math
Trump put on notice by judge amid accusations of ‘illegal propaganda campaign’
Nazi Symbols Have No Place at Our Gun Shows
Hegseth says Pentagon plans to livestream Fort Hood shooter’s execution. Is that legal?
Did Elon Musk say he has a ‘plan’ to prevent Democrats from winning midterms? Don’t be fooled
‘Head scratcher’: Trump’s big fix for fuel crisis unravels as experts point to basic math
Trump put on notice by judge amid accusations of ‘illegal propaganda campaign’