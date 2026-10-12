Reading from democracynow.org · Headlines for October 12, 2026
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Indigenous Peoples’ Day: Leonard Peltier on Resistance, New Film & Fighting for Freedom →Protesters Say India’s Democracy Is “Rotten” as Modi Gov’t Purges Voter Rolls, Arrests Thousands →Headlines for October 12, 2026 →“I Think A Little Bit Of Relief To Just See Something Go In The Net.” | Josh Doan | Buffalo Sabres →“We Battled Harder.” | Noah Östlund On Victory Over The Florida Panthers | Buffalo Sabres →“You Don’t Have Time To Overthink It.” | Ukko-Pekka Luukonen on Second Period Start | Buffalo Sabres →
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