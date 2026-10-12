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· Protesters Say India’s Democracy Is “Rotten” as Modi Gov’t Purges Voter Rolls, Arrests Thousands
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LATEST HEADLINES
Indigenous Peoples’ Day: Leonard Peltier on Resistance, New Film & Fighting for Freedom →
Protesters Say India’s Democracy Is “Rotten” as Modi Gov’t Purges Voter Rolls, Arrests Thousands →
Headlines for October 12, 2026 →
“I Think A Little Bit Of Relief To Just See Something Go In The Net.” | Josh Doan | Buffalo Sabres →
“We Battled Harder.” | Noah Östlund On Victory Over The Florida Panthers | Buffalo Sabres →
“You Don’t Have Time To Overthink It.” | Ukko-Pekka Luukonen on Second Period Start | Buffalo Sabres →
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LATEST
Indigenous Peoples’ Day: Leonard Peltier on Resistance, New Film & Fighting for Freedom
Protesters Say India’s Democracy Is “Rotten” as Modi Gov’t Purges Voter Rolls, Arrests Thousands
Headlines for October 12, 2026
“I Think A Little Bit Of Relief To Just See Something Go In The Net.” | Josh Doan | Buffalo Sabres
“We Battled Harder.” | Noah Östlund On Victory Over The Florida Panthers | Buffalo Sabres
Indigenous Peoples’ Day: Leonard Peltier on Resistance, New Film & Fighting for Freedom
Protesters Say India’s Democracy Is “Rotten” as Modi Gov’t Purges Voter Rolls, Arrests Thousands
Headlines for October 12, 2026
“I Think A Little Bit Of Relief To Just See Something Go In The Net.” | Josh Doan | Buffalo Sabres
“We Battled Harder.” | Noah Östlund On Victory Over The Florida Panthers | Buffalo Sabres