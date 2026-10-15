Reading from democracynow.org · The Midterm Battle over Data Centers: Memphis House Candidate Justin Pearson Fights Elon Musk’s xAI
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