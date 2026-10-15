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LATEST
Erie County Executive Mark Poloncarz presents 2027 Proposed Budget
Generations: Stu, Ethan & Avery Weissman
George Carlin joked about televised executions decades before Pentagon announcement
Maricopa County didn’t apologize to Trump after uncovering fraud in 2020 election, despite claims
‘Floored’ US allies were blindsided at Trump Russia plan meeting: report
Erie County Executive Mark Poloncarz presents 2027 Proposed Budget
Generations: Stu, Ethan & Avery Weissman
George Carlin joked about televised executions decades before Pentagon announcement
Maricopa County didn’t apologize to Trump after uncovering fraud in 2020 election, despite claims
‘Floored’ US allies were blindsided at Trump Russia plan meeting: report