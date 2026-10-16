Reading from democracynow.org · Meet Estrella, an Undocumented Trans Woman Jailed for 9 Years, Then Deported to Mexico
LATEST HEADLINES
“Against Tech Oligarchy”: Inside the Worker Resistance in the World’s Most Powerful Industry →Meet Estrella, an Undocumented Trans Woman Jailed for 9 Years, Then Deported to Mexico →“Abolish & Replace ICE”: Rep. Analilia Mejía Blasts ICE for Secretly Using NJ Warehouse →Headlines for October 16, 2026 →“He Won’t Join Us For Tomorrow.” | Lindy Ruff Provides An Update On Rasmus Dahlin →“There’s Lots To Like About The D-Core.” | Olen Zellweger On The Sabres Defense | Buffalo Sabres →
LATEST