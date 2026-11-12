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· Scott Colom Wins Stunning Victory, Becomes Mississippi’s First Black Senator Since Reconstruction
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From Ranked-Choice Voting to Dumping Electoral College: Rob Richie on Election Reform Movement →
“Don’t F#*k It Up, Democrats”: David Sirota on Direction of Party & Fight Over Jeffries & Schumer →
Relatives of Slain Freedom Summer Activists Celebrate Scott Colom’s Historic Senate Win in Mississippi →
Scott Colom Wins Stunning Victory, Becomes Mississippi’s First Black Senator Since Reconstruction →
Headlines for November 12, 2026 →
“Lyon Will Start Tonight” | Lindy Ruff Ahead Of Matchup With Chicago Blackhawks | Buffalo Sabres →
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LATEST
From Ranked-Choice Voting to Dumping Electoral College: Rob Richie on Election Reform Movement
“Don’t F#*k It Up, Democrats”: David Sirota on Direction of Party & Fight Over Jeffries & Schumer
Relatives of Slain Freedom Summer Activists Celebrate Scott Colom’s Historic Senate Win in Mississippi
Scott Colom Wins Stunning Victory, Becomes Mississippi’s First Black Senator Since Reconstruction
Headlines for November 12, 2026
From Ranked-Choice Voting to Dumping Electoral College: Rob Richie on Election Reform Movement
“Don’t F#*k It Up, Democrats”: David Sirota on Direction of Party & Fight Over Jeffries & Schumer
Relatives of Slain Freedom Summer Activists Celebrate Scott Colom’s Historic Senate Win in Mississippi
Scott Colom Wins Stunning Victory, Becomes Mississippi’s First Black Senator Since Reconstruction
Headlines for November 12, 2026