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investigativepost.org
· Buffalo’s election system “an outlier,” report finds
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LATEST
NBC reporter corners Duffy over GOP failures after nationwide FAA shutdown
Canada’s response to US flight chaos reignites anger over Trump’s taunts
Did Bill Clinton help homeless veteran outside Kennedy Center?
Did Hakeem Jeffries threaten to withhold committee assignments from those against his bid for House speaker?
‘Boom!’ Democrats erupt as Schumer faces surprise leadership challenge
NBC reporter corners Duffy over GOP failures after nationwide FAA shutdown
Canada’s response to US flight chaos reignites anger over Trump’s taunts
Did Bill Clinton help homeless veteran outside Kennedy Center?
Did Hakeem Jeffries threaten to withhold committee assignments from those against his bid for House speaker?
‘Boom!’ Democrats erupt as Schumer faces surprise leadership challenge