Reading from democracynow.org · Masked Israeli Settlers Nearly Kill Washington Post Journalist as Attacks on Palestinians Escalate
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