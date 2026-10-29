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Man compares Trump rally to Jonestown massacre on Fox News

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Did Trump say Nicki Minaj has ‘beautiful’ butt during campaign rally? →Unpacking edited video behind Hasan Piker’s .5M defamation lawsuit against Scott Jennings →Trump DOJ whines about ‘difficult’ court order while moving to close DC park for golf →GOP strategist torches ex-Trump aide’s ‘naive’ war plan as ‘the most absurd thing’ →Economist ‘puzzled’ as Trump’s Fed chair holds ‘monetary medicine’ until after midterms →Hell’s Kitchen @ Sheas →
Man compares Trump rally to Jonestown massacre on Fox News

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Source: Daily Kos — Watch the original video on YouTube

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