Reading from democracynow.org · “They Have Eyes”: How Trump’s Corruption Became a Top Concern for Midterm Voters
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“They Have Eyes”: How Trump’s Corruption Became a Top Concern for Midterm Voters →First Gen Z Congresswoman: DSA’s Melat Kiros on Corruption, Medicare for All & Israel →The Country Says “No” to Trump: Not Just Congress, the Blue Tsunami Flips Statehouses Across U.S. →Headlines for November 5, 2026 →Buffalo Bills quarterback Josh Allen →Buffalo Bills head coach Joe Brady →
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