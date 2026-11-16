Reading from democracynow.org · “Coffers Are Never Empty…For Bombs”: Climate Activist Asad Rehman on Need for Climate Finance
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“Coffers Are Never Empty…For Bombs”: Climate Activist Asad Rehman on Need for Climate Finance →Global Warming Approaches 1.5 Degrees in “Calamity for the World’s Ecosystems” →People’s Climate March: Thousands Demonstrate in Turkey as Country Hosts COP31 U.N. Summit →Headlines for November 16, 2026 →All our fact checks about Hakeem Jeffries →DOJ’s ‘striking’ filing paints a ‘portrait of a prosecution in disarray’: expert →
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