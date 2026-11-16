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· People’s Climate March: Thousands Demonstrate in Turkey as Country Hosts COP31 U.N. Summit
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LATEST HEADLINES
“Coffers Are Never Empty…For Bombs”: Climate Activist Asad Rehman on Need for Climate Finance →
Global Warming Approaches 1.5 Degrees in “Calamity for the World’s Ecosystems” →
People’s Climate March: Thousands Demonstrate in Turkey as Country Hosts COP31 U.N. Summit →
Headlines for November 16, 2026 →
All our fact checks about Hakeem Jeffries →
DOJ’s ‘striking’ filing paints a ‘portrait of a prosecution in disarray’: expert →
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LATEST
“Coffers Are Never Empty…For Bombs”: Climate Activist Asad Rehman on Need for Climate Finance
Global Warming Approaches 1.5 Degrees in “Calamity for the World’s Ecosystems”
People’s Climate March: Thousands Demonstrate in Turkey as Country Hosts COP31 U.N. Summit
Headlines for November 16, 2026
All our fact checks about Hakeem Jeffries
“Coffers Are Never Empty…For Bombs”: Climate Activist Asad Rehman on Need for Climate Finance
Global Warming Approaches 1.5 Degrees in “Calamity for the World’s Ecosystems”
People’s Climate March: Thousands Demonstrate in Turkey as Country Hosts COP31 U.N. Summit
Headlines for November 16, 2026
All our fact checks about Hakeem Jeffries