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“Dark Day for Journalism”: Egypt Shutters Independent News Site Mada Masr, Detains Editor →
“Anti-Fascist Economics”: Isabella Weber on How Inequality Fuels Extremism & Erodes Democracy →
Trump Is Already Undermining Confidence in Midterm Election Results from Alaska to California: ACLU →
Headlines for October 27, 2026 →
BUFFALO MAN SENTENCED FOR BURNING DOWN THE OLD PINK →
Judge denies Buffalo bid to halt Seneca gas station work →
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LATEST
“Dark Day for Journalism”: Egypt Shutters Independent News Site Mada Masr, Detains Editor
“Anti-Fascist Economics”: Isabella Weber on How Inequality Fuels Extremism & Erodes Democracy
Trump Is Already Undermining Confidence in Midterm Election Results from Alaska to California: ACLU
Headlines for October 27, 2026
BUFFALO MAN SENTENCED FOR BURNING DOWN THE OLD PINK
“Dark Day for Journalism”: Egypt Shutters Independent News Site Mada Masr, Detains Editor
“Anti-Fascist Economics”: Isabella Weber on How Inequality Fuels Extremism & Erodes Democracy
Trump Is Already Undermining Confidence in Midterm Election Results from Alaska to California: ACLU
Headlines for October 27, 2026
BUFFALO MAN SENTENCED FOR BURNING DOWN THE OLD PINK