Buffalo Interim Superintendent Dr. Ebony Prophet-Bullock addresses school closures vote
Buffalo Police Commissioner Erika Shields press conference →Buffalo Interim Superintendent Dr. Ebony Prophet-Bullock addresses school closures vote →🔴PLAYING GTA 6 RIGHT NOW GET IN HERE! →6 stories about Transportation Secretary Sean Duffy →Did DOGE lay off 400 FAA technicians responsible for maintaining critical navigational systems? →James Carville tears into MAGA’s ‘comic’ Senate ally with humiliating comparison →