Bills vs. Chargers | Game 3 Hype Trailer ft. Stevie Johnson

Week 3 is here! The Buffalo Bills take on the Los Angeles Chargers in an AFC East, AFC West battle. Watch this week’s game trailer in preparation for Sunday's kickoff at 1pm on Fox.
Presented by: Visa
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For more Bills action: https://www.buffalobills.com/
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