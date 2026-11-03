“I Got Elly Rattled Today” | Jack Quinn Mic’d Up At Practice | Buffalo Sabres Mic’d Up

Watch as Buffalo Sabres forward Jack Quinn was mic'd up at practice on November 2, 2026. Quinn interacts with teammates, Colten Ellis, Jason Zucker, Tage Thompson and more!
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