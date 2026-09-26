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Farm Aid 2026 in Virginia Beach, VA

By
WNYmedia Network
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Farm Aid is coming to Virginia Beach to rock for family farmers!

Click here to support Farm Aid today: https://give.farmaid.org/campaign/808803/donate

Watch the FREE Livestream on Saturday, September 26th, at Veterans United Home Loans Amphitheater in Virginia Beach, featuring Willie Nelson & Family, Neil Young & the Chrome Hearts, John Mellencamp, Dave Matthews & Tim Reynolds, Margo Price, Nathaniel Rateliff, Turnpike Troubadours, Lukas Nelson, Mike Campbell & The Dirty Knobs, Jesse Welles, Sierra Ferrell, Mon Rovîa, I’m With Her, Amythyst Kiah, Lily Meola and Chris Pierce!

Source: nugs — Watch the original video on YouTube

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