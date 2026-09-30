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Don’t Say the Same Thing Challenge with Hailee Steinfeld | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

By
WNYmedia Network
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Jimmy and Hailee Steinfeld play a game where they pick a random category and name something in that category at the same time without saying the same thing.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Stream now on Peacock: https://bit.ly/3gZJaNy

Subscribe NOW to The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: http://bit.ly/1nwT1aN

Watch The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Weeknights 11:35ET/10:35c

Get more The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: https://www.nbc.com/the-tonight-show

JIMMY FALLON ON SOCIAL
Follow Jimmy: http://Twitter.com/JimmyFallon
Like Jimmy: https://Facebook.com/JimmyFallon
Follow Jimmy: https://www.instagram.com/jimmyfallon/
Follow Jimmy on Threads: https://www.threads.net/@jimmyfallon
Follow Jimmy on TikTok: https://www.tiktok.com/@jimmyfallon

THE TONIGHT SHOW ON SOCIAL
Follow The Tonight Show: http://Twitter.com/FallonTonight
Like The Tonight Show: https://Facebook.com/FallonTonight
Follow The Tonight Show: https://www.instagram.com/fallontonight/
Follow The Tonight Show on Threads: https://www.threads.net/@fallontonight
The Tonight Show TikTok: https://www.tiktok.com/@fallontonight

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon features hilarious highlights from the show, including comedy sketches, music parodies, celebrity interviews, ridiculous games, and, of course, Jimmy's Thank You Notes and hashtags! You'll also find behind the scenes videos and other great web exclusives.

GET MORE NBC
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Don’t Say the Same Thing Challenge with Hailee Steinfeld | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
http://www.youtube.com/fallontonight

#FallonTonight
#HaileeSteinfeld
#JimmyFallon

Source: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon — Watch the original video on YouTube

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